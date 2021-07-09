Самые популярные АЗС Украины изменили цены на бензин и дизельное топливо

Заправиться ними стало еще дороже.

Украинские сети АЗС в течение недели, с 2 по 9 июля, скорректировали стоимость бензина и дизельного топлива.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr. Отмечается, что средняя цена бензина А-92 за неделю выросла на 43 коп./л и составила 29,20 грн/л, бензин А-95 подорожал на 37 коп./л — до 30,13 грн/л, а дизельное топливо добавило 18 коп./л (до 28,40 грн/л).

В частности, ОККО и WOG подняли цену на дизельное топливо на 32 коп./л, до 29,55 грн/л. "Двойка" и "пятерка" обычных марок на станциях этих сетей подорожали на 1 грн/л и 80 коп./л, до 30,99 грн/л и 31,64 грн/л соответственно.

Также читайте Водителям назвали пять необычных способов экономии топлива

SOCAR повысил цену бензина на 0,8-1 грн/л, ДТ осталось на прежнем уровне — 32,48 грн/л. В сети Shell "двойка" и "пятерка" подорожали на 80 коп./л, до 30,79 и 31,64 грн/л, ДТ — на 36 коп./л, до 29,55 грн/л. AMIC повысил цену бензинов на 27-34 коп./л, ДТ — на 23 коп./л, до 32,48 грн/л. В сети KLO все виды топлива подорожали на 30-90 коп./л: "двойка" — до 30,49 грн/л, "пятерка" — до 30,99 грн/л, ДТ — до 29,19 грн/л.

В сети UPG "двойка" и "пятерка" подорожали на 1 грн./л, до 30,10 и 31,10 грн/л, ДТ — на 60 коп./л, до 27,30 грн/л. На 50 коп./л все топливо в сети "Авантаж". Дискаунтеры "БРСМ-Нафта" и Motto подняли цену бензина и ДТ на 35-60 коп./л. Также откорректировали свои цены в сторону увеличения BVS, "Татнефть-АЗС-Украина" и УГД.

enkorr.ua

Ранее рассказывалось о том, что Минэкономики установило новую предельную стоимость топлива, от которой АЗС могут могут устанавливать свою наценку.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку