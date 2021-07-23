Самые популярные АЗС Украины изменили цены на бензин и дизельное топливо

Сети мгновенно отреагировали на пересмотр Минэкономики.

Ряд популярных украинских АЗС в пятницу, 23 июля, скорректировали стоимость бензина и дизельного топлива.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.

Так, средняя цена в стране бензина А-92 снизилась на 1 коп./л и составила 29,26 грн/л, бензин А-95 подешевел на 7 коп./л — до 30,20 грн/л, а дизельное топливо — на 10 коп./л, до 28,39 грн/л.

Также читайте Заправиться автогазом в Украине становится все дороже: какая сейчас его цена

В частности, на изменение предельных цен отреагировали сети ОККО и WOG. Обе компании снизили цену на дизельное топливо на 35 коп./л, до 29,25 грн/л. "Пятерка" на станциях этих сетей подешевела на 23 коп./л, до 31,64 грн/л.

SOCAR снизил цену цену бензина на 13-23 коп./л. Отметим, в компании заявляют, что реализующееся дизтопливо подпадает под категорию фирменного, цены на которое не подлежат госрегулированию.

В сети UPG все виды топилва пподешевели на 30 коп./л: "двойка" — до 29,80 грн/л, "пятерка" — до 30,80 грн/л, ДТ — до 27,20 грн/л. KLO, Shell и "БРСМ-Нафта", и Motto снизили цены на дизельное топливо в пределах 8-30 коп./л. В то же время топливо на таких станциях, как "Prime", "Фактор" и "Кворум" подорожало на 10-20 коп./л.

enkorr.ua

Ранее рассказывалось о том, что украинские АЗС получили новую предельную стоимость топилва, от которой могут устанавливать свою наценку.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку