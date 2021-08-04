Самые популярные АЗС Украины изменили стоимость бензина и дизельного топлива

Сети мгновенно отреагировали на просмотр предельной стоимости.

Ряд украинских сетей АЗС в среду, 4 августа, скорректировали цены на бензин и дизельное топливо.

Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

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В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал на 22 коп./л, до 31,86 грн/л, дизельное топливо подешевело на 1 коп./л — до 29,24 грн/л. В сети AMIC цены на бензин выросли в среднем на 2 коп./л. а ДТ подешевело на 3 коп./л. На 6 коп./л дизтопливо подешевело в сети "БРСМ-Нафта" (27,18 грн/л).

SOCAR повысила стоимость бензинов на 22-34 коп./л. Такие сети как "Фактор", "Катрал", "Авантаж 7" и Motto подняли цены дизельного топлива в пределах 2-50 коп./л.

enkorr.ua

Отметим, что Минэкономики 3 августа опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, расчетные цены бензина повышенные от 26,64 грн/л до 26,86 грн/л, для дизтоплива уменьшена — от 22,25 грн/л до 22,24 грн/л. Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,86 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 29,24 грн/л.

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