Самые популярные АЗС Украины изменили стоимость бензина и дизельного топлива

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Украинские сети АЗС в пятницу, 4 февраля , скорректировали цены на бензин и дизельное топливо.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе А-95 со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, передает Enkorr.

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-92 и А-95 подорожал на 1,49-1,59 грн/л, до 34,99 и 35,84 грн/л соответственно. В то же время дизельное топливо в этих сетях прибавило 1,46 грн/л, до 35,30 грн/л.

На станциях сети KLO бензин и ДТ подорожали на 1 грн/л: бензин А-92 – до 33,99 грн/л, бензин А-95 – до 34,59 грн/л, дизтопливо – до 34,39 грн/л. Бензин в сети SOCAR подорожал на 1,5-1,59 грн/л.

Сети Shell, "БРСМ-Нефть", "Параллель", "Автотранс", UPG, "Автопорт", Mango и другие повысили цены на топливо в пределах 0,1-1,4 грн/л.

enkorr.ua

Так, по данным А-95, средняя цена в стране бензина А-92 выросла на 53 коп./л и составила 32,55 грн/л, бензин А-95 подорожал на 58 коп./л – до 33,47 грн/л. л, а дизельное топливо – на 52 коп./л, до 32,75 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 30,84 гривны за литр, для дизельного топлива — 28,30 гривен за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива увеличилась на 1,59 грн/литр – для бензина и на 1,46 грн/литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 35,84 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 35,30 грн/л.