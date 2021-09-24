Самые популярные АЗС Украины скорректировали цены автогаза: сколько сейчас стоит им заправиться

Самые популярные АЗС Украины скорректировали цены автогаза: сколько сейчас стоит им заправиться

Голубое топливо продолжает бить рекорды.

Украинские сети АЗС в течение недели, с 17 по 24 сентября, изменили стоимость автогаза.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr. Так, средняя цена голубого топлива повысилась на 26 коп./л, до 17,77грн/л.

На АЗС OKKО стоимость автогаза выросла в среднем на 50 коп./л, до 18,49 грн/л, на WOG — на 49 коп./л, до 18,48 грн/л. Автогаз на станциях SOCAR подорожал на 50 коп./л, до 18,48 грн/л.

Также читайте Украинские АЗС изменили стоимость бензина и дизельного топлива

Консолидированная сеть АЗС "Приват", обладающая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 21 коп./л, до 17,17-17,18 грн/л. На станциях сети UPG ресурс добавил на 40 коп./л (17,75 грн/л).

СУГ на станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto подорожал в среднем на 10 и 17 коп./л, до 17,70 грн/л и 17,66 грн/л соответственно. В сети UPG за неделю цена выросла на 40 коп./л — до 17,35 грн/л.

Такие сети как "Авантаж 7", "Автотранс", "Параллель", Chipo, BVS, SunOil, "Укргаздобыча" и другие подняли цены на 5-30 коп./л.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины недавно опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены бензина на данный момент составляют 26,17 гривны за литр, для дизельного топлива — 22,59 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива уменьшилась на 44 коп./литр и выросла на 27 коп./литр соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 31,17 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 29,59 грн/л.

Ранее рассказывалось о том, сколько еще будет дорожать автогаз и как изменится стоимость бензина в сентябре.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку