Самые популярные АЗС Украины скорректировали цены на бензин и дизельное топливо

Вот и мгновенная реакция на новые изменения от Минэкономики.

Ряд украинских сетей АЗС во вторник, 15 февраля , изменили стоимость бензина и дизельного топлива.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе А-95 со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, передает Enkorr.

В частности, на WOG и ОККО бензины марки А-92 и А-95 подорожал на 1-0,91 грн/л, до 35,99 и 36,75 грн/л соответственно. В то же время дизельное топливо в этих сетях прибавило 0,69 грн/л – до 35,99 грн/л.

На станциях сети KLO бензин и ДТ подорожали на 20-40 коп./л: бензин А-92 – до 34,75 грн/л, бензин А-95 – до 35,19 грн/л, дизтопливо – до 34,99 грн/л.

По данным А-95, средняя цена в стране бензина А-92 выросла на 23 коп./л и составила 33,46 грн/л, бензин А-95 подорожал на 21 коп./л – до 34,36 грн/л, а дизельное топливо – на 16 коп./л, до 33,60 грн/л.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 31,75 гривен за литр, для дизельного топлива — 29,07 гривен за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива увеличилась на 91 коп./литр – для бензина и на 77 коп./литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 36,75 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 36,07 грн/л.