Самые популярные АЗС Украины скорректировали цены на бензин и дизельное топливо

В основном речь идет о подорожании.
Украинские сети АЗС в течение прошлых выходных, с 26 по 28 марта, изменили стоимость бензина и дизельного горючего.
Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" с ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, передает Enkorr.
В частности, на WOG и ОККО бензины марок "А-92" и А-95 подорожали на 11-13 коп./л - до 33,43-33,53 грн/л. В то же время дизельное топливо в этих сетях подорожало на 38 коп./л, до 37,43 грн/л.
Также откорректировали цены такие сети как AMIC, Shell, БРСМ-Нефть, Нефтек, Prime, Автотранс и другие.
Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.
Так, средние расчетные цены для бензина составляют 28,87 гривны за литр, для дизельного топлива — 32,05 гривны за литр. Таким образом, благодаря обнулению Верховной Радой акциза на горючее и снижению ставки НДС до 7% с 20%, цена на бензин на середину марта снижена на 10,1 грн/л, на ДТ – на 7,9 грн/л.
С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 33,42 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 37,05 грн/л.
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