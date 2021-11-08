Самые популярные АЗС Украины скорректировали стоимость автогаза: сколько теперь стоит им заправиться

Голубое топливо побило очередной рекорд.

Украинские сети АЗС в понедельник, 8 ноября , изменили цены на автогаз.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

Отмечается, что средняя стоимость сжиженного газа в сетях АЗС достигла рекордных 18,59 грн/л (+14 коп./л). Цена ресурса в сетях премиум-сегмента также побила рекорд за всю историю наблюдения.

Так, ОККО выставила на стелу 19,49 грн/л (+50 коп./л), WOG – 19,48 грн/л (+50 коп./л). SOCAR поднял цены на продукт на 10 коп./л, до 19,08 грн/л, а "Параллель" — на 30 коп./л, до 19,29 грн/л. Автотранс, Кворум и Motto откорректировали цены в сторону увеличения в пределах 5-15 коп./л.

Между тем, несмотря на конъюнктуру рынка сети Chipo и Mango, в среднем снизили цены на 3 и 8 коп./л.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 28,40 гривен за литр, для дизельного топлива — 24,90 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива выросла на 0,20 коп./литр – для бензина и уменьшилась на 0,17 коп./литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 33,40 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 31,90 грн/л.

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