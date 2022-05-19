Самые популярные АЗС Украины скорректировали стоимость автогаза: сколько теперь стоит им заправиться

Самые популярные АЗС Украины скорректировали стоимость автогаза: сколько теперь стоит им заправиться

Голубое топливо продолжает существенно прибавлять в цене.

Так, средняя цена на сжиженный газ 19 мая в сетях АЗС выросла на 90 коп./л – до 37,58 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

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Отмечается, что на станциях SOCAR цена на голубое топливо выросла на 3 грн — до 37,48 грн/л. На станциях ОККО и WOG автогаз подорожал на 1 грн/л – до 37,99 и 38,98 грн/л соответственно.

На KLO, "Автотранс" и BVS цена на автогаз выросла на 1 грн/л — до 39, 38,98 и 38,99 грн/л соответственно. Кроме того, на 0,5-3,5 грн/л подорожал автогаз в сетях "БРСМ-Нефть", Chipo, "Укрнефть" и других.

Фото: enkorr.ua

Напомним, в Украине в конце апреля на АЗС возник дефицит топлива. Для урегулирования ситуации 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%. 17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на топливном рынке. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин – не выше 52 грн за литр.