Самые популярные АЗС Украины скорректировали стоимость бензина и дизельного топлива

Цены выросли очень существенно.

Украинские сети АЗС в течение недели, с 21 по 28 января , изменили стоимость бензина и дизельного топлива.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

Средняя цена в стране бензина "А-92" выросла на 1,13 грн/л и составляет 31,87 грн/л, бензин "А-95" подорожал на 1,09 грн/л — до 32,75 грн/л /л, а дизельное топливо – на 1,23 грн/л до 32,06 грн/л.

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-92 и А-95 подорожал на 1,33-1,51 грн/л до 33,50 и 34,25 грн/л соответственно. В то же время дизельное топливо в этих сетях прибавило 1,68 грн/л, до 33,84 грн/л.

На станциях сети KLO бензин подорожал на 1,3-1,4 грн/л: бензин А-92 – до 33,09 грн/л, бензин А-95 – до 33,79 грн/л. Цена на ДТ выросла на 2,1 грн/л до 33,69 грн/л. Бензин в сети SOCAR подорожал на 1,33-1,5 грн/л, ДТ – на 50 коп./л до 35,98 грн/л.

Крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и другие – всего 1 540 станций) повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 30,95 грн/л, А-95 — до 31,95 грн/л и ДТ — до 31,00 грн/л. На станциях "Укрнафты" цены на "двойку" выросли до 31 грн/л, на "пятерку" и дизтопливо — до 32,00 и 31,00 грн/л соответственно.

Сети Shell, "БРСМ-Нафта", "Параллель", "Автотранс", UPG, "Автопорт", Mango и другие повысили цены на топливо в пределах 0,3-1,85 грн/л.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 29,25 гривны за литр, для дизельного топлива — 26,84 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива увеличилась на 1,33 грн/литр – для бензина и на 1,68 грн/литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 34,25 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 33,84 грн/л.