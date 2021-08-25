Самые популярные цвета автомобилей, которые выбирают украинцы: рейтинг

Среди подержанных и новых машин чаще всего выбирают серые и черные модели.

В Украине среди новых автомобилей граждане больше всего отдают предпочтение моделям, окрашенным в белый цвет.

Об этом сообщает Институт исследований авторынка, который проанализировал продажи машин в июле 2021 года.

На белые новинки приходится 36% рынка, их приобрели 3,7 единиц. На втором месте по популярности были серые авто (27%, 2,8 тыс. ед.), а на третьем — черные (14%, 1,4 тыс. ед.).

Институт исследований авторынка

Зато меньше всего приобрели автомобили, окрашенные в фиолетовый. Таких всего 14 экземпляров. Также популярными были желтые (55 ед.) и оранжевые (62 ед.) легковые авто.

Среди подержанных автомобилей, которые перепродавали на внутреннем рынке, самыми популярными стали серые машины. Таких приобрели почти 26 000, что составляет 32% от общего количества. Далее в списке черные (21%, 17 тыс. ед.) и белые авто (15%, 12 тыс. ед.)

Меньше всего покупали также оранжевые (384 ед.), фиолетовые (439 ед.) и желтые модели (844 ед.).

Институт исследований авторынка

Среди подержанных машин, которые привозили из-за границы, чаше всего покупали тоже серые автомобили. Таких в июле было почти 23 000 (39% от общего количества).

На втором месте — черные авто (14 000, 24%), а на третьем — синие (7 500, 13%).

Меньше всего импортировали фиолетовые (91 единиц), желтые (208 единиц) и оранжевые авто (247 единиц).

Институт исследований авторынка

Ранее сообщалось, что в Украине 80% импортируемых авто были подержанными.

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