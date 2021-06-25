Самые популярные украинские АЗС изменили цены на автогаз

Заправиться голубым топливом стало дешевле.

Ряд украинских АЗС в течение недели, с 17 по 25 июня, скорректировали стоимость автогаза.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr. Отмечается, что заправиться голубым топливом стало дешевле, ведь его цена уменьшилась от 5 до 50 коп./литр.

Так, консолидированная сеть "Приват", обладающая самым большим количеством газовых модулей, снизила цены в среднем на 8-9 коп./л, до 14,83-14,84 грн/л. Наибольшее падение цен в этой сети зафиксировано в Запорожской области, где группа снизила цены на 35 коп./л, до 14,40 грн/л. На станциях в Хмельницкой, Черкасской и других областях ресурс подешевел на 10-30 коп./л.

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В сетях ОККО и WOG продукт подешевел на 50 коп./л, до 15,99 и 15,98 грн/л. На станциях "Автотранс" цена автогаза опустилась на 20 коп./л, до 15,78 грн/л.

В сети UPG СУГ подешевел на 40 коп./л, до 15,25 грн/л, в сети Shell — на 18 коп./л, до 15,57 грн/л. Такие сети как "БРСМ-Нафта", BVS, ZOG, Motto и "Катрал" снизили цены в среднем на 5-30 коп./л.

Средняя стоимость СУГ по Украине 25 июня составила 15,40 грн/л (-18 коп./л в неделю).

enkorr.ua

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