Самые популярные украинские АЗС изменили цены на бензин и дизельное топливо

И снова в сторону удорожания.

Ряд популярных украинских сетей АЗС скорректировали стоимость бензина и дизельного топлива.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, передает Enkorr.

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-92 подорожал на 50 коп./л, до 32,49 грн/л, бензин марки А-95 — на 63 коп./л, до 33,20 грн/л, и дизельное топливо — на 72 коп./л, до 32,07 грн/л.

В сети AMIC цены на бензины и дизельное топливо выросли в среднем на 38-67 коп./л. SOCAR повысила стоимость бензина на 0,63-1 грн/л, а Shell — на 60-72 коп./л. Такие сети как KLO, "Параллель", UPG, Chipo и "Автотранс" подняли цены на топливо в пределах 0,05-1 грн/л.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены бензина на данный момент составляют 28,20 гривен за литр, для дизельного топлива — 25,07 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива выросла на 0,72 коп./литр и 0,63 коп./литр соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 33,2 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 32,07 грн/л.

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