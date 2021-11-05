Самые популярные украинские АЗС изменили цены на бензин и дизельное топливо

Сразу ряд сетей переписали стоимость.

Украинские АЗС в течение недели, с 29 октября по 5 ноября , скорректировали цены на бензин и дизельное топливо.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе А-95 со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, передает Enkorr.

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал на 20 коп./л до 33,49 грн/л. В то же время дизельное топливо в этих сетях подешевело на 17 коп./л до 31,90 грн/л. На станциях Shell бензин марок А-92 и А-95 подорожал на 10 и 20 коп./л до 32,59 и 33,40 грн/л соответственно. Дизельное топливо в сети подешевело на 17 коп./л, до 31,90 грн/л.

На 5 коп./л, до 33,25 грн/л подорожала только "пятерка" в сети SOCAR. На KLO и "Параллель" бензин этой марки подорожал на 10 коп./л и 20 коп./л соответственно. "Овис" поднял цены на бензин на 24 коп./л, до 31,80 грн/л за А-92 и 32,46 грн/л за А-95. На 20 коп./л подорожали бензин марки А-95 и дизельное топливо на станциях UPG.

В то же время такие сети как "Автотранс", "Рур Групп" и Mango снизили стоимость ДТ в пределах 10-50 коп./л.

enkorr.ua

Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 28,40 гривен за литр, для дизельного топлива — 24,90 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива выросла на 0,20 коп./литр – для бензина и уменьшилась на 0,17 коп./литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 33,40 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 31,90 грн/л.

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