Самые популярные украинские АЗС изменили цены на бензин и дизельное топливо

Как ни странно, но заправиться стало подешевле.

Украинские сети АЗС во вторник, 16 ноября , скорректировали стоимость бензина и дизельного топлива.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе А-95 со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, передает Enkorr.

Отмечается, что средняя цена этих видов топлива уменьшилась от 5 до 35 коп./литр.

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подешевел на 22 коп./л до 33,18 грн/л, дизельное топливо – на 35 коп./л до 31,55 грн/л.

В сети UPG цены на бензин и ДТ подешевели на 30 коп./л : А-92 – до 31,30 грн/л, А-95 – до 32,20 грн/л и ДТ – до 29,60 грн/л. KLO снизила стоимость только дизтоплива на 30 коп./л (31,39 грн/л). В сети "Автопорт" "пятерка" подешевела на 10 коп./л, до 33,30 грн/л, ГП – на 30 коп./л, до 31,50 грн/л.

Такие сети, как "Рур групп" и Motto, снизили цену на ДТ в среднем на 35 и 4 коп./л соответственно.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 28,18 гривен за литр, для дизельного топлива — 24,55 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива уменьшилась на 0,22 коп./литр – для бензина и на 0,35 коп./литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 33,18 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 31,55 грн/л.

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