Самые популярные украинские АЗС изменили цены на бензин и дизельное топливо

Заправиться ими стало дешевле.

Ряд украинских сетей АЗС в среду, 24 ноября , скорректировали стоимость бензина и дизельного горючего.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.

Отмечается, что средняя цена бензина А-92 снизилась на 23 коп./л и составила 30,64 грн/л, бензин А-95 подешевел на 34 коп./л до 31,42 грн/л, а дизельное топливо. на 19 коп./л - до 30,37 грн/л.

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подешевел на 1,03 грн/л, до 32,15 грн/л, А-92 – на 0,74 коп./л, до 31,75 грн/л, дизельное топливо — на 72 коп./л, до 30,83 грн/л.

В сети UPG цены на бензин и ДТ уменьшились на 60-90 коп./л: А-92 – до 30,70 грн/л, А-95 – до 31,30 грн/л и ДТ – до 28,90 грн/л л. KLO снизила цены в пределах 0,74-1,1 грн/л. В сети SOCAR "пятерка" подешевела на 1,03 грн/л, до 32,15 грн/л, "двойка" – на 1 грн/л, до 31,98 грн/л.

Такие сети как Shell, AMIC, "Автотранс", "Параллель", "Рур групп", Chipo и другие снизили цену всех видов топлива на 40-85 коп./л.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 27,15 гривны за литр, для дизельного топлива — 23,83 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива уменьшилась на 1,03 грн/литр – для бензина и на 0,72 коп./литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 32,15 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 30,83 грн/л.