Самые популярные украинские АЗС изменили цены на бензин и дизельное топливо

Сети мгновенно отреагировали на новую предельную стоимость Минэкономики.

Украинские АЗС в четверг, 2 декабря , скорректировали стоимость бензина и дизельного топлива.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

Отмечается, что средняя цена в стране бензина А-92 снизилась на 29 коп./л и составляет 30,32 грн/л, бензин А-95 подешевел на 30 коп./л — до 31,09 грн/л, а дизельное топливо — на 13 коп./л до 30,18 грн/л.

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подешевел на 1,27 грн/л, до 30,88 грн/л, А-92 – на 1,26 грн/л, до 30,49 грн/л, дизельное топливо. – на 56 коп./л, до 30,27 грн/л.

В сети Shell цены на бензины и ДТ уменьшились на 0,56-1,27 грн/л : А-92 – до 30,39 грн/л, А-95 – до 30,88 грн/л и ДТ – до 30,27 грн/л.

Такие сети, как Фактор, Prime и Mango, снизили цены на 30-50 коп./л.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 25,88 гривен за литр, для дизельного топлива — 23,27 гривен за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива уменьшилась на 1,27 грн/литр – для бензина и на 0,56 коп./литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 30,88 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 30,27 грн/л.