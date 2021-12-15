Самые популярные украинские АЗС изменили цены на бензин и дизельное топливо

Заправиться стало еще дешевле.

Ряд украинских АЗС в среду, 15 декабря , скорректировали стоимость бензина и дизельного топлива.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе А-95 со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, передает Enkorr.

Отмечается, что сети снизили цены на бензины и дизельное топливо в пределах 10-50 коп./л. В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подешевел на 10 коп./л до 30,78 грн/л, дизельное топливо – на 14 коп./л до 30,13 грн/л.

В сети AMIC цены на бензин и ДТ уменьшились на 17 коп./л: А-92 – до 30,03 грн/л, А-95 – до 30,61 грн/л и ДТ – до 29,96 грн/л. Shell снизила стоимость дизтоплива на 14 коп./л, до 30,13 грн/л, "пятерки" на 10 коп./л, до 30,78 грн/л. В сети "Катрал" ДТ и бензин А-92 подешевели на 40 коп./л, до 29,37 грн/л и 29,99 грн/л соответственно, А-95 — на 20 коп./л, до 30,57 грн/л.

Такие сети как SOCAR, "Параллель", "БРСМ-Нефть", BVS, Chipo, "Овис" и Motto снизили цену топлива на 5-50 коп./л.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 25,78 гривны за литр, для дизельного топлива — 23,13 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива уменьшилась на 10 коп./литр – для бензина и на 14 коп./литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 30,78 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 30,13 грн/л.