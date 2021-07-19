Самые популярные украинские АЗС изменили стоимость автогаза: сколько сейчас стоит им заправиться

Цена на голубое топливо бьет рекорды.

Украинские сети АЗС в течение прошедших выходных, с 16 по 19 июля, скорректировали стоимость автогаза.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.

Отмечается, что средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 28 коп./л, до 16,00 грн/л. Последний раз такой отметки стоимость ресурса составляла в ноябре 2018 (16,03 грн/л). В то же время цена ресурса в сетях премиум-сегмента побила рекорд за всю историю наблюдения.

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В частности, ОККО выставила на стелу 17,49 грн/л, SOCAR — 17,48 грн/л, WOG — 17,28 грн/л. KLO и "Авантаж 7" подняли цены на 50 и 60 коп./л, до 16,69 и 15,58 грн/л соответственно.

СУГ на станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto подорожал в среднем на 18 и 23 коп./л, 16,03 до грн/л и 15,81 грн/л. В сети Shell за выходные цена выросла на 30 коп./л — до 15,87 грн/л. Такие сети как AMIC, Prime, "Параллель", BVS, UPG, Chipo, SunOil, ZOG, "Укргаздобыча", Marshal и другие подняли цены на 10-80 коп./л.

enkorr.ua

Основным фактором удорожания СУГ аналитики Консалтинговой группы "А-95" называют рост оптовых цен продукта вследствие нарастающего дефицита в большинстве регионов. Там отмечают, что с начала июля оптовая цена СУГ выросла на 3 тысячи грн/т, что эквивалентно 1,6 грн/л. За тот же период розничные сети продемонстрировали подорожание на 70-90 коп./л.

Ранее рассказывалось о том, что украинским АЗС установили новую предельную стоимость топлива.

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