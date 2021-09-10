Самые популярные украинские АЗС изменили стоимость бензина и дизельного топлива

Заправиться ними стало дороже.

Ряд популярных АЗС Украины в течение недели, с 3 по 10 сентября, скорректировали цены на бензин и дизельное топливо.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.

Отмечается, что средняя цена в стране бензина А-92 выросла на 6 коп./л и составила 28,91 грн/л, бензин А-95 подорожал также на 19 коп./л — до 29,87 грн/л, а дизельное топливо — на 24 коп./л, до 28,15 грн/л.

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В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал на 41 коп./л, до 30,94 грн/л, дизельное топливо — на 58 коп./л, до 28,69 грн/л. В сети AMIC цены на бензин выросли в среднем на 24-41 коп./л, а ДТ — на 37 коп./л.

SOCAR повысила стоимость бензина на 41-50 коп./л. В сети BVS бензин А-92 подорожал до 29,29 грн/л (+50 коп./л), А-95 — до 30,19 грн/л (+40 коп./л) и ГП — до 28,19 грн/л (+40 коп./л).

Такие сети как Shell, "БРСМ-Нафта", KLO, "Параллель", UPG, "Рур групп", "Автопорт" и Motto подняли цены на топливо в пределах 15-60 коп./л. В то же время бензины на станциях сети Prime подешевели на 50 коп./л, а дизельное топливо подорожало на 40 коп./л.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины недавно опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены бензина на данный момент составляют 25,94 гривны за литр, для дизельного топлива — 21,69 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива увеличилась на 41 коп./литр и 58 коп./литр соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 30,94 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 28,69 грн/л.

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