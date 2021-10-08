Самые популярные украинские АЗС изменили стоимость бензина и дизельного топлива

Заправиться становится все дороже.

Ряд популярных сетей АЗС Украины в течение недели, с 1 по 8 октября, скорректировали цены на бензин и дизельное топливо.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.

Отмечается, что средняя цена в стране бензина А-92 выросла на 20 коп./л и составила 29,27 грн/л, бензин А-95 подорожал на 15 коп./л — до 30,10 грн/л, а дизельное топливо — на 31 коп./л, до 28,86 грн/л.

В частности, на WOG и ОККО бензины марки А-95 и А-92 подорожали на 33 коп./л и 50 коп./л, до 31,50 грн/л и 30,99 грн/л соответственно. В то же время дизельное топливо в этих сетях подорожало на 64 коп./л, до 30,23 грн/л.

Shell подняла цену на все виды топлива на 33-64 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 30,89 грн/л, А-95 — до 31,50 грн/л, ДТ — до 30,23 грн/л. В сети UPG бензин А-92 подорожал до 29,90 грн/л (+30 коп./л), А-95 — до 30,60 грн/л (+30 коп./л) и ГП — до 27,70 грн/л (+40 коп./л).

Такие сети как AMIC, SOCAR, "БРСМ-Нафта", "Укр-Петроль", "Катрал", Mango, Motto и другие. Подняли цены на топливо в пределах 0,1-1 коп./л.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины недавно опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены бензина пока составляют 26,50 гривен за литр, для дизельного топлива — 23,23 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива выросла на 33 коп./литр и 64 коп./литр соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 31,50 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 30,23 грн/л.

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