Самые популярные украинские АЗС изменили стоимость бензина и дизельного топлива

Реакция после корректировки от Минэкономики мгновенная.

Украинские сети АЗС в среду, 13 октября, изменили цены на бензин и дизельное топливо.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95", ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка, передает Enkorr.

В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 28,95 грн/л, А-95 — до 29,95 грн/л и ДТ — до 29,00 грн/л. На станциях "Укрнафты" цены на "двойку" выросли до 29,00 грн/л, на "пятерку" и дизтопливо — до 30,00 и 29,00 грн/л.

На WOG и ОККО бензин марки А-95 и А-92 подорожал на 1,07 грн/л и 1 грн/л, до 32,57 грн/л и 31,99 грн/л соответственно. В то же время дизельное топливо в этих сетях подорожало на 1,12 грн/л, до 31,35 грн/л.

Shell подняла цену на все виды топлива на 0,52-1,12 грн/л: бензин марки А-92 подорожал до 31,49 грн/л, А-95 — до 32,57 грн/л, ДТ — до 30 75 грн/л. В сети UPG бензин А-92 подорожал до 30,50 грн/л (+60 коп./л), А-95 — до 31,60 грн/л (+1 грн/л) и ДТ — до 28,50 грн/л (+80 коп./л).

Такие сети как AMIC, SOCAR, "БРСМ-Нафта", "Укр-Петроль", "Катрал", Mango и Motto подняли цены на топливо в пределах 0,1-1,2 грн./л.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины недавно опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены бензина на данный момент составляют 27,57 гривен за литр, для дизельного топлива — 24,35 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива выросла на 1,07 грн/литр и 1,12 грн/литр соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 32,57 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 31,35 грн/л.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку