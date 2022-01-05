Самые популярные украинские АЗС изменили стоимость бензина и дизельного топлива

Заправиться стало дороже.

Ряд украинских сетей АЗС в среду, 5 января , скорректировали цены на бензин и дизельное топливо.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе А-95 со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, передает Enkorr.

В частности, на WOG и ОККО бензины марки А-92 и А-95 подорожали на 1 грн/л - до 31,49 и 31,97 грн/л. В то же время дизельное топливо в этих сетях прибавило 66 коп./л – до 30,82 грн/л.

На станциях сети Shell бензины подорожали на 0,9-1 грн/л : бензин А-92 – до 31,49 грн/л, бензин А-95 – до 31,97 грн/л. Цена ДТ выросла на 66 коп./л – до 30,82 грн/л. Бензины в сети SOCAR подорожали на 1-1,19 грн/л.

KLO, "Параллель", "Автотранс", UPG, "Автопорт" Mango и другие повысили цены на топливо в пределах 0,3-1 грн/л.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 26,97 гривен за литр, для дизельного топлива — 23,82 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива увеличилась на 1 грн./литр – для бензина и на 66 коп./литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 31,97 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 30,82 грн/л.