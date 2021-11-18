Самые популярные украинские сети АЗС изменили цены на автогаз

Стелы продолжают расти.

Ряд популярных украинских АЗС в четверг, 18 ноября , скорректировали стоимость автогаза.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

В частности, на АЗС WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 20 коп./л до 19,58 грн/л. Автогаз на станциях "Автотранс" подорожал на 15 коп./л до 19,13 грн/л.

СУГ на станциях операторов KLO и "Авантаж 7" подорожал в среднем на 15 и 10 коп./л, до 19,39 и 18,25 грн/л соответственно. Такие сети как "Фактор", ZOG, Marshal, "Укргаздобыча", "БРСМ-Нефть", Motto и другие подняли цены на 5-20 коп./л.

Отмечается, что средняя цена автогаза по Украине, по данным А-95, составила 18,85 грн/л (+4 коп./л).

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 28,18 гривен за литр, для дизельного топлива — 24,55 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива уменьшилась на 0,22 коп./литр – для бензина и на 0,35 коп./литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 33,18 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 31,55 грн/л.