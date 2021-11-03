Самые популярные украинские сети АЗС изменили цены на бензин и дизельное топливо

Реакция после перемен от Минэкономики была мгновенной.

Самые популярные украинские АЗС вторник, 3 ноября , скорректировали стоимость бензина и дизельного топлива.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе А-95 со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, передает Enkorr.

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал на 20 коп./л - до 33,49 грн/л. При этом дизельное топливо в этих сетях подешевело на 17 коп./л - до 31,90 грн/л.

Кроме того, на 10 коп./литр подешевел дизель на "БРСМ-Нефть", но на Motto этот продукт подорожал на 3 коп./литр.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 28,40 гривен за литр, для дизельного топлива — 24,90 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива выросла на 0,20 коп./литр – для бензина и уменьшилась на 0,17 коп./литр – для дизельного топливасоответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 33,40 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 31,90 грн/л.

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