Самые популярные украинские сети АЗС изменили стоимость бензина и дизельного топлива

В цене они прибавили существенно.

Ряд АЗС Украины в течение недели, с 22 по 29 октября , скорректировали цены на бензин и дизельное топливо.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.

Средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 67 коп./л и составляет 30,83 грн/л, бензин А-95 подорожал на 71 коп./л — до 31,74 грн/л, а дизельное топливо — на 75 коп./л, до 30,63 грн/л.

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-92 подорожал на 50 коп./л, до 32,49 грн/л, бензин марки А-95 — на 63 коп./л, до 33,20 грн/л и дизельное. топливо – на 72 коп./л, до 32,07 грн/л. В сети AMIC цены на бензин и дизельное топливо выросли в среднем на 39-67 коп./л. SOCAR повысила стоимость бензина на 0,63-1 грн/л, а Shell – на 60-72 коп./л.

Крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и другие – всего 1 540 станций) подняла цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. В сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 29,95 грн/л, А-95 – до 30,95 грн/л и ДТ – до 30,00 грн/л. На станциях "Укрнафты" цены на "двойку" выросли до 30,00 грн/л, на "пятерку" и дизтопливо — до 31,00 и 30,00 грн/л. Такие сети как Shell, "БРСМ-Нефть", KLO, "Авантаж 7", "Параллель", UPG, Prime, "Рур групп", "Автопорт", Motto и другие подняли цены на топливо в пределах 0,15-1 грн. /л.

enkorr.ua

Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 28,20 гривен за литр, для дизельного горючего — 25,07 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива выросла на 0,72 коп./литр и 0,63 коп./литр соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 33,2 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 32,07 грн/л.

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