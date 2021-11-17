Самый популярный кроссовер среди украинцев – KIA Sportage: какая ему есть альтернатива на рынке

Найти машину в этом сегменте за такой ценник сложно, но реально.

Украинцы очень полюбили корейский внедорожник KIA Sportage из-за его надежности и очень демократичной цены. Согласитесь, 20 тысяч долларов за новый нестыдный паркетник – очень сладкое предложение.

Но какие еще автомобили из салона можно выбрать за такой ценник, разбирался ТСН. Авто.

За 20 тысяч долларов, вы получите KIA Sportage на механической комплектации, переднем приводе и базовой комплектации. Под капотом будет "прятаться" 1.6 литровый бензиновый двигатель. Итак, давайте посмотрим, что там у конкурентов?

Drive

Конечно, самый дешевый аналог KIA – это китайский автопром. За Chery Tiggo 4, автосалоны просят 16 300 долларов за максимальную комплектацию. Под капотом будет установлен обычный двигатель на 1,5 литра, а он будет работать в паре с неплохим вариатором. Комплектация богата, но нужно помнить, что автомобиль – китайский и ждать от него идеала не нужно.

motor.ru

Если ищете что-то более "гражданское", тогда можно остановиться на Suzuki Vitara, ее ценник за "базу" 18 400 долларов . Это будет симпатичный, компактный SUV с мотором на 1,6 литра и механически КПП. От комплектации ничего не ждите, потому что там ничего интересного нет. Обычное авто за хороший прайс.

autocentre.ua

Вот, например, Skoda Kamiq, в автосалонах за стандартную версию просят 18 500 долларов , но если заплатить 20 тысяч, новый владелец получит автомобиль на автоматической КПП с 1,6 литровым двигателем. А до этого автопроизводитель еще "докинет" круиз-контроль, кожаный руль с подогревом и запуск двигателя без ключа. Дизайн машины также интересен и очень современен. Поэтому есть смысл обратить внимание на этот автомобиль.

InfoCar

Также, украинцам по душе пришелся такой автомобиль, как Nissan Juke. Сейчас цены на него довольно приятные – 19 700 долларов . Уже традиционно комплектация – базовая. В этом исполнении Nissan Juke комплектуют механической коробкой передач и турбированным агрегатом на 1 литр. Инженеры Nissan даже в стандарте накинули некоторые "плюшки" – климат-контроль, камера заднего вида, датчик дождя и система "hands-free". За такие деньги вы получаете много функционала и комфорта.

nissan.ua

И вот, опять нас спасают японцы, со своим Nissan Qashqai. По цене все просто – 20 тысяч долларов , и авто ваше. Так как автомобиль по габаритам больше чем Juke, конструкторам пришлось установить мощнее двигатель. Qashqai может похвастаться двигателем объемом 1,2 литра с турбиной и механической КПП. Из приятного – подогрев передних сидений, круиз-контроль, система "hands-free" и кондиционер.

Итак, как мы видим, на KIA Sportage "мир не закончился", и на нашем рынке новых авто, есть много достойных автомобилей по приятным ценам.