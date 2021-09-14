СБУ закупит гибридные автомобили Toyota на 66 миллионов гривен

СБУ закупит гибридные автомобили Toyota на 66 миллионов гривен

Государственный орган хочет приобрести авто с 2,5-литровым двигателем, полным приводом и вариатором.

Служба безопасности Украины объявила тендер на закупку гибридных Toyota RAV4.

Об этом сообщается на сайте ProZorro.

СБУ хочет приобрести 65 автомобилей, на которые потратят 66 821 700 гривен. Соответственно стоимость каждой модели будет более 1 миллиона гривен.

Государственный орган отметил, что хочет получить авто с 2,5-литровым двигателем, полным приводом и бесступенчатой трансмиссией. Также служба готова рассмотреть вариант с приобретением эквивалента внедорожника Toyota.

Предложения по тендеру будут принимать до 15 октября. Получить же машины должны до 20 декабря этого года.

"Транспортные средства утверждены проектом целевых экологических инвестиций "Техническое переоснащение", в соответствии с Планом мероприятий для реализации проектов целевых экологических инвестиций в период действия обязательств сторон Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, направленных на сокращение выбросов или увеличении поглощения парниковых газов, адаптацию к последствиям изменения климата, который согласован Министерством финансов Украины ", — говорится в тендере.

СБУ закупит RAV4 в комплектации Active. С полным приводом и вариатором она стоит 1 005 940 гривен. Ее двигатель выдает 222 лошадиные силы, которые позволяют авто разогнаться до "сотни" за 8,1 секунды и достичь максимальной скорости 180 км/ч.

Также модель имеет 17-дюймовые легкосплавные диски, комплекс безопасности Toyota Safety Sense, двухзонный климат-контроль и подогрев руля.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада планировала закупить Toyota Camry на 18 млн грн.

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