Счета и имущество арестуют: чего ожидать владельцам "евроблях", которые не успеют вовремя растаможить авто

Счета и имущество арестуют: чего ожидать владельцам "евроблях", которые не успеют вовремя растаможить авто

В стране есть несколько категорий машин, которые невозможно растаможить.

В Украине 10 ноября 2021 года закончится период льготного растаможивания автомобилей с европейской регистрацией.

Однако в стране есть несколько категорий транспорта, с которыми возникли проблемы. Их или не успевают, или вообще не могут растаможить. На сайте UBR рассказали к чему стоит готовиться владельцам "евроблях", которые не смогут все сделать за последние полтора месяца.

Невозможно растаможить следующие автомобили: которые заехали в Украину в 2021 году, которые заехали из России, с евростандартом евро-0 и евро-1 (до 1995 г. в.), с гибридными двигателями, фургоны весом 3,5 т.

Их растаможка не предусмотрена профильным законом, а за нарушение сроков ввоза грозит штраф в 170 тыс. грн. Поэтому владельцы таких авто вышли с протестом под Верховную Раду.

После этого в парламент подали на рассмотрение два законопроекта №6043 и 6044, которые должны устранить недостатки в законе №1402-ІХ по пяти проблемным типами "евроблях", и продлить срок льготной растаможки еще на 90 дней (до февраля).

В то же время к этому документу предусмотрено еще более 10 000 других поправок, поэтому их могут утвердить приблизительно через два месяца. Тогда, когда закончится период растаможивания.

Если человека на нерастаможенном авто с европейскими номерами полицейский остановит после 10 ноября, то сначала он выпишет постановление на 8500 грн. Затем передаст данные на таможню, где впоследствии и составят постановление за превышение срока ввоза авто — штраф 170 тыс. грн.

Получит его владелец "евробляхи" по адресу прописки через почту. После этого он должен будет приехать на таможню и дать объяснения, а потом будет суд.

"Если суд вынесет соответствующее решение — штраф придется заплатить. Арестуют имущество человека и даже если у него ничего нет: ни счетов, ни квартиры, исполнительная служба найдет, как взыскать эти деньги. В таком случае гражданин будет всю жизнь жить с долгом при таком исполнительном производстве ", — заявил адвокат Ростислав Кравец.

По его мнению, на сегодня уже поздно требовать дополнительных сроков растаможивания или привилегий для владельцев "евроблях".

Адвокат ОО "Авто Евро Сила" Иван Казарчук сказал, что владельцы авто, которые невозможно растаможить, "попали в капкан"

"Их не могут ни вывезти, ни растаможить, ни штраф заплатить — люди просто превращаются в рабов, из которых до конца жизни будут к пенсии из зарплаты отнимать по 700-1500 грн", — говорит Казачук.

Он отметил, что в случае ареста имущества, в тюрьму человека не посадят, а квартиру, если там живут малолетние дети, забрать не имеют права.

Ранее сообщалось о том, сколько в первые 100 дней льготного растаможивания было легализовано "евроблях" и в какую сумму это обошлось.

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