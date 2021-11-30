Серьезный дефицит машин в автосалонах спровоцировал новую схему заработка

Автосалоны и перекупщики придумали новые схемы, чтобы заработать на дефиците автомобилей.

Большинство украинцев считают, что приобрести новенькую машину в Украине невероятно просто, все, что для этого нужно – деньги. Далее поехать в автосалон и выбрать себе комплектацию и марку. Но оказывается в нынешних условиях сделать это очень сложно, потому что выбора стало мало, а цена существенно выросла.

Колоссальный дефицит новых машин спровоцировал новую схему заработка.

Как ни попасть на схему и не потерять деньги, разбирались в эфире программы "ДжеДаи" на телеканале 2+2.

Перекупы на этих вопросах очень неплохо наживаются. Появился некоторый инвестиционный бизнес. То есть перекупщик приходит к дилеру, например, в апреле этого года. Вносит предоплату, заказывает автомобиль и ждет шесть месяцев. И когда машина приходит, он в интернете предлагает продать очередь или место в очереди за полторы, две тысячи евро или выкупает автомобиль и дальше реализует его с солидной надбавкой.

Нехватка предложения породила спекулятивные схемы и в автосалонах. В странах Балтии, Польши, России, пользуясь этим дефицитом, начали продавать машины с дополнительным оборудованием.

Вид это имеет такой – при покупке машины вам дополнительно предлагают, например коврики за 10 тысяч долларов. Или страховку по какой-то чрезвычайной цене. И потом – не хочешь покупать машину с ковриком, значит машину не получишь. Следует заметить – такая ситуация на рынке не впервые. Меняются только детали сделок.

Пять лет назад была схема с небольшой партией новых Volkswagen. Тогда была история с дизельгейтом, и наши предприниматели как-то смогли привезти в Украину списанные автомобили по достаточно лояльной цене. И эта разница была 5 тысяч долларов в единицу.

Грустно, но такие действия никак не регламентируются и не контролируются. Поэтому люди, которые хотят приобрести новую машину из автосалона, вынуждены соглашаться на все требования, которые диктуют продавцы. Или терпеливо ждать, когда автодефицит закончится.

Напомним, что недавно ТСН.Авто разбирался в том, что приобрести на рынке Украины вместо популярной Skoda Octavia: 5 лучших аналогов.