Сервисные центры МВД будут предоставлять услуги по-новому: что изменится и кого коснется

Сервисные центры МВД будут предоставлять услуги по-новому: что изменится и кого коснется

Теперь введены единые стандарты.

Теперь в Украине сервисные центры МВД будут предоставлять услуги по-новому.

Об этом сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Евгений Моисеенко.

Так, для государственных органов введены единые стандарты государственного сервиса. В первую очередь, новые требования предусматривают качественное и бездискриминационное предоставление услуг всем клиентам, в частности, людям с инвалидностью, иностранцам и представителям национальных меньшинств.

"Хочу отметить, что команда Главного сервисного центра МВД по определенным направлениям сработала на опережение и обеспечила практическую реализацию нововведений. У нас уже есть стандарты коммуникаций с клиентами: у наших сотрудников есть четкие инструкции — как здороваться, алгоритм предоставления услуги, в основном сервисные центры имеют нормированный формат помещения. Это очень удобно для наших посетителей", — сказал Моисеенко.

Для того, чтобы граждане чувствовали заботу при удаленном пользовании услугами, существует и активно используется система электронных сервисов, в частности:

электронный кабинет водителя с перечнем функций, необходимых рядовому владельцу авто;

калькулятор ориентировочной стоимости получения услуги по перерегистрации транспортного средства;

проверка легитимности свидетельств о регистрации авто и водительских удостоверений;

онлайн-тренажер по проверке знаний Правил дорожного движения

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