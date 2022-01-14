Сервисные центры МВД будут предоставлять услуги по-новому: что изменится и кого коснется

Теперь введены единые стандарты.
Теперь в Украине сервисные центры МВД будут предоставлять услуги по-новому.
Об этом сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Евгений Моисеенко.
Так, для государственных органов введены единые стандарты государственного сервиса. В первую очередь, новые требования предусматривают качественное и бездискриминационное предоставление услуг всем клиентам, в частности, людям с инвалидностью, иностранцам и представителям национальных меньшинств.
"Хочу отметить, что команда Главного сервисного центра МВД по определенным направлениям сработала на опережение и обеспечила практическую реализацию нововведений. У нас уже есть стандарты коммуникаций с клиентами: у наших сотрудников есть четкие инструкции — как здороваться, алгоритм предоставления услуги, в основном сервисные центры имеют нормированный формат помещения. Это очень удобно для наших посетителей", — сказал Моисеенко.
Для того, чтобы граждане чувствовали заботу при удаленном пользовании услугами, существует и активно используется система электронных сервисов, в частности:
- электронный кабинет водителя с перечнем функций, необходимых рядовому владельцу авто;
- калькулятор ориентировочной стоимости получения услуги по перерегистрации транспортного средства;
- проверка легитимности свидетельств о регистрации авто и водительских удостоверений;
- онлайн-тренажер по проверке знаний Правил дорожного движения
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