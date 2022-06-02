Шмыгаль рассказал, когда в Украине заработает растаможка авто через "Дію"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время будет внедрена облегченная процедура быстрого растаможивания автомобилей через "Дію".

Шмыгаль отметил, что акцент будет направлен на электромобили и гибридные авто, также для этого транспорта будут еще отдельные льготы.

Об этом премьер-министр Украины заявил на совместном брифинге в Киеве с главой правительства Польши Матеушем Моравецким, передает "Интерфакс-Украина".

"Что касается налогов на автомобильный транспорт, то эта норма в проекте закона отсрочена до 1.07, но к этому времени будет внедрена облегченная процедура быстрого растаможивания автомобилей через "Дію", — сказал Шмигаль.

По его словам, все украинцы смогут растаможить автомобили на подъезде к таможенному контролю с автоматической регистрацией и поступлением документов и номеров на дом или с возможностью забрать в определенное время в Центрах регистрации или Центрах предоставления административных услуг.

В то же время Шмыгаль подчеркнул, что стратегия государства в автотранспорте направлена на электромобили и гибридные автомобили.

Премьер также сообщил, что Кабмин уже передал на рассмотрение Верховной Рады законопроект о возврате к налогообложению импорта. Он отметил, что на сегодняшний день правительство работает над следующим этапом, а именно подписанием Украиной конвенции о вхождении в общее таможенное транзитное пространство, которое значительно облегчит контроль, таможенное и пограничное оформление, и сделает границы более открытыми.

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