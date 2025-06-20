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- Украина
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Штраф и потеря прав: водителей наказывают за вежливый жест на дорогах
За «благодарность» на дороге аварийкой можно получили штраф в 425 грн или потерять права на год.
В Украине начали штрафовать водителей за привычку включать аварийную сигнализацию как жест вежливости — например, чтобы поблагодарить за пропуск в потоке. Хотя такая практика давно стала «нормой» на дорогах, она противоречит Правилам дорожного движения и может привести к штрафу или даже временной потере прав.
Об этом пишет Suv News.
Когда аварийная сигнализация разрешена?
В соответствии с ПДД, включать аварийку можно только в конкретных случаях:
В случае технической неисправности транспорта;
в случае поломки или вынужденной остановки;
если произошло ДТП или другая чрезвычайная ситуация;
когда водителя ослепляют фары встречных авто;
во время остановки по требованию полиции или других служб.
Во всех остальных ситуациях — в частности, «для благодарности» — использование аварийки считается нарушением.
Что грозит за «благодарность» аварийкой?
За неправильное использование сигналов световой индикации предусмотрен штраф — 425 грн. Если же водитель нарушил правила в условиях ДТП, штраф возрастает до 680 грн.
В более серьезных случаях суд может принять решение о временном лишении водительских прав — сроком от 6 до 12 месяцев.
Аварийная сигнализация — это средство безопасности, а не элемент дорожного этикета. Пренебрежение этим правилом может стоить не только денег, но и прав. Поэтому пользуйтесь ею только в разрешенных ситуациях.
Напомним, весной появилась информация о возможном введении новых штрафов за «благодарность» аварийкой. Однако в Верховной Раде тогда заявили, что «благодарность» аварийкой – это часть национальной дорожной культуры, главное — не нарушать ПДД при таком жесте.