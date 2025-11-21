Штраф за отсутствие детского автокресла: действительно ли его необходимо платить

Детское автокресло / © Associated Press

Несмотря на требование закона о перевозке детей до 150 см роста в детском автокресле, водители могут не платить штраф и выиграть суд. Юристы объясняют: действующие нормативы не содержат никакой процедуры определения роста ребенка, а «визуальная оценка» инспектора не является доказательством нарушения.

Об этом сообщает «Твоя машина» со ссылкой на юристов.

Тема перевозки детей в авто уже давно вызывает споры. Закон требует: если рост ребенка меньше 150 см, необходимо специальное сиденье. Полицейский фиксирует нарушение — составляет постановление. На бумаге все кажется простым, но в реальности это превращается в странную игру без четких правил, рассказывают юристы.

Адвокат из Днепра Олег Ш., который более 10 лет ведет административные дела, поделился одним показательным случаем. На трассе Киев — Житомир инспектор остановил водителя, заявив, что ребенок в авто «выглядит низким». Ни линейки, ни условий для измерения не было. Суд отменил штраф.

«Без точного замера нет ни одного доказательства», — подчеркнул юрист.

Проблема лежит на поверхности: действующие нормативы не содержат никакой процедуры определения роста ребенка во время остановки транспорта. Не установлено, кто должен проводить измерения, каким инструментом и при каких условиях. Поэтому полицейский фактически полагается только на «визуальную оценку», которая для суда не является доказательством.

В результате такая правовая неопределенность только ухудшает взаимоотношения между водителями и полицией. Нервничают и родители, и инспекторы — хотя вопрос мог бы быть решен очень просто: нужно четко прописать процедуру измерения с ответственными лицами и определенным инструментом.

Пока же в законодательстве существуют пробелы, водители все чаще идут в суд. По данным ZakonOnline, в 2024 году более половины таких постановлений было отменено. Причина везде одинакова — отсутствие какого-либо измерения, а значит, и доказательств нарушения.

Напомним, в Украине штраф за перевозку детей ростом на 150 см без автокресла составляет от 510 до 850 грн. Правила требуют фиксации детей в специальных креслах/бустерах, а на переднем сиденье можно перевозить только малышей до трех лет в люльке, выключив подушку безопасности.