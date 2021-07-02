Штраф за перегруженые фуры: в Украине введут специальные станции контроля

Сейчас система работает в тестовом режиме, а полноценно начнет работу — с осени.

Штрафы за перегрузки фур: осенью в Украине вводят в эксплуатацию специальные станции контроля.

Об этом сообщили в Укртрансбезопасности, рассказали в Сніданку з 1+1.

По данным ведомства, сейчас система работает в тестовом режиме. За девять дней работы она определила почти четыре тысячи нарушений. Наибольшее количество зафиксировано на трассе Полтава — Александрия, Кропивницкий — Запорожье, а также — Киев - Ковель - Ягодин.

Пока нарушители получают ознакомительные сообщения. Впрочем, с осени они будут штрафы от 8,5 тыс. до 50 тыс. грн. Штрафовать будут не только водителей, но и компании-перевозчики.

Как сообщалось, в Украине начали борьбу с перегрузками фурами и почти вдвое повысили штрафы. Минимальный — 8,5 тыс. грн, максимальный — 51 тыс. грн за превышение весовой нормы на 30 и более процентов. Также инспекторам "Укртрансбезпекы" развязали руки. Они могут самостоятельно останавливать грузовые автомобили и налагать штрафы за отказ от прохождения весового контроля. Это штраф 51 тыс. грн.

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