Штрафуют дважды: владельцы "евроблях" столкнулись с новой проблемой

Ни в коем случае нельзя выбрасывать или игнорировать письма из таможни.

Владельцы автомобилей на европейской регистрации столкнулись с новой проблемой.

Об этом сообщает "АвтоЕвроСила".

Так, полиция выписала штраф на 8 500 грн за "евробляху" и передала информацию на таможню, чтобы те также наложили свои санкции на нарушителя.

Там указывают на недавнюю ситуацию во Львове, где владельцу "евробляхи" полиция выписала постановление по ст. 121 ч. 8, а впоследствии водителю поступило письмо от таможни с уведомлением, что согласно информации от патрульной полиции во Львовской области осуществляется проверка законности использования транспортным средством с иностранной регистрацией, и решается вопрос составления протокола о нарушении таможенных правил по ст.469 ч .4.

"Для владельцев евроблях, которые пренебрегают рекомендациями не передвигаться на автомобилях с еврорегистрацией – это классический наглядный пример развития событий и разновидность взаимодействия полиции с таможней, даже не имея общей базы", – говорят в АЕС.

Владельцам автомобилей на еврономерах отмечают, что ни в коем случае нельзя выбрасывать или игнорировать письма из таможни. Более того, нужно явиться в указанное время и получить определение, которое затем можно обжаловать в суде.

Как известно, с 15 мая в Украине вступил в силу закон № 1402-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которых транспортные средства . Закон еще 12 мая был подписан президентом Зеленским вместе с другим — № 1403-IX "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины".

Согласно документам, подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Так, на льготное таможенное оформление давалось 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготным растаможиванием в течение 270 дней.

Читайте также:

Регистрация ввезенного автомобиля в Украину: как это сделать, требования и ответственность за их нарушение

Регистрация "евробляхи" наоборот: как поставить автомобиль на учет в соседних государствах

В Украине суды начали серьезно наказывать владельцев "евроблях": что известно