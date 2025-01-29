Штрафы и новые дорожные знаки: какие изменения ждут водителей 2025 года

Чтобы избежать штрафов, водителям нужно быть внимательными.

С января водителей в Украине ожидает немало изменений – среди которых штрафы за отсутствие полиса "автогражданки" и новые дорожные знаки.

Что следует знать украинцам – читайте в материале от ТСН.ua.

Штрафы за отсутствие полиса "автогражданки"

В частности, с 1 января 2025 года в Украине вступил в силу новый закон 3720-IX "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств". Среди прочего он регламентирует новый способ наложения штрафов за отсутствие полиса "автогражданки".

Согласно новым правилам, штрафы за отсутствие страховки будут налагаться не на водителя, а на юридического владельца транспортного средства, говорится в тексте документа.

Если у водителя нет полиса с собой или он не может предоставить его по требованию полицейского, ему грозит штраф в размере 425 гривен. Если штраф не будет уплачен в течение 15 дней, сумма штрафа увеличится вдвое.

За отсутствие или просроченное страхование водителя оштрафуют на 850 гривен.

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Кроме того, с 1 января 2025 года отменили право не оформлять полис ОСАГО для некоторых категорий граждан, в частности для участников боевых действий (УБД), пострадавших во время Революции достоинства, лиц с инвалидностью I и II группы, а также для пенсионеров, которые раньше могли быть освобождены от этой обязанности.

В то же время, эти категории граждан теперь смогут воспользоваться скидкой 50% на оформление страхового полиса.

Многие медиа публиковали информацию о том, что с января проверка наличия полиса "автогражданки" будет осуществляться не только полицией, но и с помощью камер автофиксации.

В то же время, в полиции опровергли начало фиксации и штрафы на водителей за отсутствие "страховки" в автоматическом режиме.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий пояснил, что система автофиксации пока технически не адаптирована для фиксации этого нарушения.

Повышение цен на автострахование

Автострахование в Украине 1 января 2025 подорожает почти вдвое. Ключевые причины – новые правила страхования в соответствии с европейскими стандартами и ростом доллара, рассказал в комментарии телеграмм-канала "Труха" гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

По его словам, также в Украине введут свободное ценообразование на полисы "автогражданки". Страховые выплаты будут постепенно расти до европейского уровня. Так, на первом этапе выплаты по ремонту авто возрастут от 160 до 250 тыс. гривен, а на лечение пострадавших – от 320 до 500 тыс. гривен.

Именно эти положения будут в первую очередь влиять на стоимость страхования авто в Украине.

Кроме того, отменяется франшиза, а ремонт авто на СТО будут покрываться без учета его износа.

Выезд за границу

Также с января 2025 г. в Украине произойдут изменения в процессе оформления полисов для водителей, которые планируют путешествовать за границу.

В частности, вводятся новые правила для "зеленой карты", которая теперь будет действовать только со следующего дня после ее оформления. Это значит, что водители больше не смогут получить страховку непосредственно перед выездом и сразу пересечь границу. Также важно планировать оформление полиса раньше времени, чтобы избежать задержек на границе.

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Также вводится электронный формат полисов, который будет признан во всех странах-членах системы "Зеленая карта". Водители могут хранить электронный сертификат на смартфоне и не будут вынуждены печатать бумажную версию.

Для того чтобы беспрепятственно пересекать границу, водители должны оформить полис "Зеленая карта" раньше времени.

Пограничная служба имеет право отказать в пересечении границы при отсутствии действующего страхового сертификата.

Важно, чтобы информация о договоре страхования была внесена в Единую централизованную базу данных МТСБУ.

Изменения в правилах оформления ДТП

Правительство внесло изменения в Правила дорожного движения.

Алексей Белошицкий рассказал, что теперь после того, как водители заполнят сообщения, они имеют право покинуть место аварии и не обязаны информировать полицию о ДТП.

Условия оформления ДТП без участия полиции:

В аварии участвовали только два транспортных средства.

В результате ДТП никто не пострадал, и здоровью или жизни людей не был причинен вред.

Повреждены только транспортные средства.

Оба транспортных средства имеют страхование по ОСАГО.

Водители не находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также находятся под влиянием лекарственных средств, которые могут влиять на реакцию.

Участники аварии согласились с обстоятельствами происшествия.

До нововведения для оформления европротокола нужно было, чтобы сумма убытков не превышала 80 тысяч гривен. Теперь этот лимит отменили, а максимальная сумма страховой выплаты за ущерб имуществу в результате ДТП выросла до 250 тысяч гривен. Для полисов, заключенных до 2025 года, предел остался на уровне 160 тысяч гривен.

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Европротокол можно оформить как через онлайн-систему, так и посредством бумажного бланка. Цифровой сервис проверяет правильность вводимых данных и предупреждает о возможных ошибках. Информация о ДТП будет сразу отправлена в страховые компании обеих сторон и сохранена в базе данных МТСБУ.

Изменения в правилах для водителей

В 2025 году водительские удостоверения будут доставляться через выбранного почтового оператора, а также упростили процедуру снятия с учета автомобилей, сообщили в Министерстве внутренних дел.

"В частности, введены возможности выбора оператора почтовой связи, который будет осуществлять по желанию лица и за дополнительную плату доставку водительских прав, свидетельство о регистрации транспортного средства и номерных знаков (в случае их выдачи). Ранее такая процедура осуществлялась исключительно назначенным оператором почтовой связи" связи – акционерным обществом "Укрпочта", – говорится в сообщении.

Владельцы транспортных средств имеют право снимать автомобили с учета, если они не участвуют в дорожном движении на территории Украины.

Это позволит заключать договоры страхования гражданско-правовой ответственности на более короткие сроки – от 15 дней до пяти месяцев, что облегчит процедуру для тех, кто пользуется транспортными средствами сезонно или по другим причинам временно не использует их».

Такие изменения будут способствовать облегчению процедуры для тех, кто пользуется транспортными средствами, сезонно или временно не использует их.

Изменения в светофорах

В прошлом году сообщалось, что в 2025 году в Украине изменятся стандарты светофоров на дорогах. В частности, вместо обычного зеленого появится изумрудный свет, а также изменится вид стрелок, регулирующих направление движения, сообщает Виктория Панченко.

Национальный стандарт вступит в силу 1 мая 2025, именно с этой даты новые светофоры должны соответствовать изменениям. Одно из главных новшеств касается зеленого света.

Вместо стандартного зеленого цвета появится изумрудный. Считается, что изумрудный цвет более заметен на дороге и, соответственно, лучше воспринимается водителями.

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Сейчас на линзы светофоров наносят сплошные стрелки, указывающие на направление движения. С мая появятся шевронные стрелки.

На линзах светофоров появятся именно они, поскольку лучше видны издалека и помогают водителям сориентироваться быстрее.

Нововведения для велосипедистов

Во всех велосипедных светофорах будет размещаться значок велосипеда. Они будут иметь линзу 100 мм для велосипедных дорожек и размещаться справа от дороги или линзу 200 мм, если светофор расположен над дорогой.

Кроме того, таймеры обратного отсчета начнут устанавливать как на пешеходных, так и транспортных светофорах.

Вводятся новые кнопки вызова сигнала светофора и устройства звукового оповещения.

Новый дорожный знак

Также в Украине появился новый дорожный знак "щит".

"Щит" изображает изогнутую стрелку и элемент, напоминающий щит.

Знак имеет прямоугольную форму, чёрное обрамление. На нем изображена изогнутая стрелка, а возле нее элемент в виде "щита". Он информирует об сужении проезжей части, наличии островка безопасности и необходимости объезда этого участка.

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Усовершенствованная система онлайн-регистрации услуг

В Украине от 4 февраля 2025 введут обновленную тестовую онлайн-регистрацию для всех услуг. МВД использует поэтапный подход для обеспечения непрерывного обслуживания граждан, сообщают в МВД.

"Продолжаем работать над усовершенствованием предварительной регистрации для получения услуг с целью предотвращения внешнего постороннего вмешательства в систему", — рассказали в МВД.

В центрах, где проходит тестирование, заработает новая система, тогда как в других сервисных центрах временно продолжит действовать предыдущая версия.

Регистрация на услуги будет работать так:

до 1 февраля – запись осуществляется по предварительной версии;

после 4 февраля – через новую систему е-записи.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, какие штрафы грозят нарушителям за парковку на местах для людей с инвалидностью.

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