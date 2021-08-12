Штрафы поступают даже на родственников: льготное растаможивание "евроблях" дало сбой

Наиболее проблемными в этом вопросе являются три области.

В Украине возникли серьезные проблемы с льготной растаможкой автомобилей на европейской регистрации.

Об этом говорится в UBR.

Отмечается, что "евробляхи", которые завозили в страну так называемые "верблюды", не смогут растаможить, пока не погасят штраф в 34 тысячи грн. На эту сумму выписывают штрафы на родственников и друзей украинцев, которые ввезли автомобиль в Украине.

Дело в том, что человек, пересекший границу Украины, не имеет права передавать такое авто в управление другому лицу. По факту же на "евробляхах" у нас часто ездит совершенно не тот человек, который завозил машину в страну.

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Так, сейчас льготную растаможку сейчас уже прошли порядка 17 тысяч "евробля" из всего завезенных полумиллиона машин. По прогнозам экспертов, реальнее всего, что до окончания срока действия льготной растаможки 10 ноября 2021 года, процедуру смогут пройти еще примерно столько же. Иными словами, исходя из текущих проблем и отсутствия законных инструментов их решений, не исключено, что большинство украинцев так и не смогут легализовать свой транспорт.

Особо остро данный вопрос стоит в Волынской, Львовской и Закарпатской областях, где уже сейчас растаможка почти остановилась, поскольку большинство евроблях для жителей этих регионов ввозили либо их родственники, которые имеют постоянное место жительств в Польше, Германии, Словакии и Чехии, либо друзья-литовцы. С подобным сталкиваются и диаспоры: грузинская, армянская, азербайджанская, чьи соотечественники ввозили для них автомобили в Украине.

По словам юриста Ивана Казачука, сначала льготное растаможивание подразумевало, что, если в случае легализации "евроблях" оплачивается добровольный взнос 8 500 грн, тогда лицо освобождается от ряда санкций. Однако штраф по ст. 469 в этот перечень не внесли. Причину эксперты видят в том, что данные статьи "переписывались" с закона Южанина, который действовал во время "первого льготного растаможивания" евроблях ", а уже через полгода в статью 469 были внесены изменения.

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В связи с этим, Львовская область, где больше всего евроблях, на данный момент отстает по таможенной статистике в количестве растаможенных автомобилей. А владельцы таких машин не готовы кроме общих трат на легализацию в размере 2 тысяч долларов, "облагать" дополнительным штрафом еще и своих родственников в ЕС. У многих на это просто нет денег, и сумма легализации грозит в таком случае превысить стоимость самой "евробляхи", говорит Казачук.

В своих прогнозах эксперты отмечают, что для того, чтобы поменять закон, нужно будет пройти всю стандартную процедуру его принятия: регистрацию правок, рассмотрение на профильном комитете, первое и второе чтения, голосование в зале, подпись спикера, подпись президента. Регламентом предусмотрена процедура ускоренного принятия законопроекта, если, например, он является неотложным для рассмотрения президентом. Однако, по словам Бучацкого, проблемы с растаможкой евроблях вряд ли станут приоритетными. Вместе с этим в Верховной Раде ходят слухи о возможном продлении льготной растаможки на 90 дней (до февраля 2022 года), чтобы успеть устранить все законодательные недостатки.

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