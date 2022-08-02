Штурмовая бригада ВСУ получила 12 новеньких пикапов Toyota

Украинские воины будут теперь располагать 12 экземплярами этой модели.

Об этом сообщает фонд "Вернись живым" на своей странице в Facebook.

Эти машины, которые будут использовать для расчетов ПЗРК и ПТРК, уже прибыли на передовую и помогают нашим бойцам уничтожать российских оккупантов. Сумма этого проекта составила около 12 миллионов грн.

Фото: Facebook/Вернись живым

"Наши защитники передают слова благодарности каждому, кто приложился к этому успеху, а мы со своей стороны напоминаем вам, украинцы: вы лучший тыл.

Команда Фонда обещает работать еще более упорно и скоро мы покажем вам реальный масштаб проекта по обеспечению войска внедорожниками. Главное – оставайтесь с нами и поддерживайте свою армию!", — говорится в сообщении.

Глава фонда Тарас Чмут отметил, что на войне мобильность – это эффективность и безопасность наших защитников. Поэтому они покупают новые, а не подержанные автомобили. Ведь такая техника позволяет совершать боевые выезды, не задумываясь о ремонте. Да и вопрос "смогут или нет покинуть место удара" тоже не возникает. А ведь новая техника подводит очень редко.

Чмут заявил, что и дальше будет поставлять украинских защитников автомобилями, необходимыми для выполнения боевых и логистических задач. В настоящее время фонд имеет более тысячи запросов на технику. Все их закроют, но по мере возможности.

Читайте также:

Для ВСУ приобрели партию из более чем полусотни пикапов Toyota

Польские лесоводы передали для ВСУ партию пикапов

ВСУ получили партию новеньких пикапов Nissan