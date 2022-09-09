Ситуация с топливом сказалась: украинцы на 145% увеличили "покупательский" спрос на электрокары в Интернете

Так, онлайн-спрос на электромобили с выраженным намерением покупки во ІІ квартале 2022 года вырос еще больше, чем общий интерес к теме.

Соответствующее исследование провело консалтинговое цифровое агентство "Ольшанский и Партнеры".

Отмечается, что он увеличился на 145% по сравнению с I кварталом и составил рекордные 384 тысяч запросов. Речь идет о поисковых запросах типа "купить электрокар" или "электрокар цена в Украине".

В I квартале 2022 года жители Украины искали электрокары с намерением покупки 157 тысяч раз. В мае 2022 года украинцы проявили наивысший интерес к приобретению электромобилей за весь период исследования – 205 тысяч запросов в месяц. Пик такого вида спроса и его динамика начиная с января 2022 представлены на графике ниже.

Фото: olshansky.ua

Фото: olshansky.ua

Всего в 2020 году спрос на электрокары в Украине с намерением покупки составил 835 тысяч запросов в год, в 2021 году — 986 тысяч запросов (+18,1%). В 2022 году за первое полугодие он достиг 541 тысяч. запросов.

Кроме того, украинцы установили рекорд поиска электромобилей в Интернете.

Во II квартале 2022 года спрос на электромобили в украинском сегменте Интернета увеличился на 75,8% против I квартала этого года. Это самая большая в истории поиска скорость роста интереса к этой теме.

В период с апреля по июнь 2022 года жители Украины искали электромобили в интернете 1,97 млн раз. Это рекорд по количеству запросов по этой теме. Для сравнения: с января по март 2022 года наши соотечественники интересовались электромобилями только 1,12 млн раз. Спрос на электрокары в интернете достиг пикового значения в мае 2022 года. Тогда он составил 953 тысяч поисковых запросов в месяц. Конечно, это связано с обстоятельствами непреодолимой силы — с периодом, когда нехватка топлива ощущалась особенно остро.

Как менялся интерес жителей Украины к электрокарам в Интернете по кварталам и месяцам, вы можете видеть в таблице ниже.

Фото: olshansky.ua

Фото: olshansky.ua

Всего в 2020 году украинцы интересовались электрокарами в интернете 5,85 млн раз, в 2021-м – 7,32 млн раз (+25,3%). И уже за первое полугодие 2022 года (с января по июнь включительно) они искали электромобили более 3,1 млн раз.

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