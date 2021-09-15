СК "Экспресс Страхование" изменила рейтинговую таблицу лидеров в сегменте КАСКО

Не все страховые компании пережили прошлогодний коронавирусный карантин. Рынок поредел на 24 оператора. Впрочем, схождение с дистанции ряда страховщиков открыло значительные возможности роста для выживших, которыми последние не преминули воспользоваться.

В начале 2021 года Нацбанк Украины сообщил о добровольном отказе от лицензий 24 страховых компаний. В связи с карантином их финансовое положение ухудшилось до предельной отметки, не позволяющей вести операционную деятельность на рынке. Для более удачливых операторов пандемия преподнесла колоссальные возможности развития за счет привлечения клиентов сошедших с дистанции страховщиков.

Особо заметной активизация конкуренции оказалась на рынке услуг автострахования. По итогам первого полугодия ведущее профильное издание Украины Insurance TOP, специализирующееся на эксклюзивном контенте о страховании, перестраховании и иншуртех-секторе, опубликовало традиционный рейтинг лучших страховых компаний.

Наиболее яркий фрагмент рынок продемонстрировал в сегменте КАСКО. СК "Экспресс Страхование", входящая в орбиту одного из лидеров автомобильного рынка - Корпорацию "УкрАВТО", вошла в ТОП-5 операторов, обойдя многих конкурентов, которые традиционно попадали в пятерку лидеров ранее.

По словам директора СК "Экспресс Страхование" Татьяны Щучьевой, за шесть последних месяцев компания нарастила свою клиентскую базу на 53,7%, показав один из лучших результатов на рынке, увеличила резервы - на 36,6% (до 294,7 млн грн), активы – на 31,2% (до 494,7 млн грн), общие объемы страховых выплат – на 67,9% (109,5 млн грн) и страховых премий – на 55,8% (до 296,5 млн грн).

"СК "Экспресс Страхование" уже 13 лет подряд формирует уникальный сервис страховых услуг, фокусируясь на автомобильном страховании. Нашему успеху способствует опыт интеграции сервисов с официальными СТО и профессиональная команда самоотверженных единомышленников. У нас нет "лишних" людей или автоматически-равнодушных решений. У нас только живое общение! Эту энергию просто невозможно не прочувствовать", - констатирует Татьяна Щучьева.

Последние 5 лет СК "Экспресс Страхование" занимает устойчивые позиции в общенациональных рейтингах ТОП-10 страховых компаний Украины. Ежегодная позитивная динамика на рынке не остается незамеченной и экспертами МТСБУ, ассоциированным членом которого СК "Экспресс Страхование" является с апреля 2012 года. Более двух лет к ряду компания получает самые высокие баллы по ключевым показателям в корпоративном рейтинге "Светофор". В среднем СК "Экспресс Страхование" ежегодно заключает 12 тыс. страховых контрактов в сегменте КАСКО.

В соответствии с официальной статистикой, выживших на рынке автострахования ждет время удивительных возможностей. По данным агентства AUTO-Consulting, в первом полугодии 2021 года дилерам удалось реализовать 8,8 тыс. новых авто, что на 24% больше, чем годом ранее. За 6 месяцев украинский авторынок уже прибавил в объемах +32% и продолжает расти. При этом, владельцы новых автомобилей активно заключают договоры КАСКО, о чем свидетельствует все та же статистика. Средние показатели рынка автострахования ежегодно составляют +15–+25%, и нынешний 2021 год не стал исключением.

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