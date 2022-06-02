Skoda переносит производство комплектующих из Украины

Чешская компания Skoda Auto AS из-за войны, которую развязала Россия, заявила о переносе части производства кабельной продукции из Украины с целью обезопасить себя от возможных сбоев в цепочке поставок.

Так, из-за войны, в Украине простаивают или работают не в полную мощь большинство предприятий. Коснулась эта ситуация и завод по производству кабельной продукции для автомобилей Skoda.

О переносе производства комплектующих сообщает Market Watch.

Как сообщили в компании, производство кабельных жгутов из Украины частично перенесено в город Млада-Болеслав в Чехии, где находится штаб-квартира Skoda. Автопроизводитель также сообщил, что обеспечил дополнительные производственные мощности в Марокко и Румынии.

В компании заявили, что этот шаг более чем вдвое увеличил производственные мощности для компонентов и дал дополнительную защиту от перебоев и узких мест в комплектующих. Остановка цепи поставок, вызванная войной в Украине, заставила Skoda прекратить производство своего электромобиля Enyaq iV на восемь недель из-за нехватки кабельных жгутов.

Как сообщалось, в Украине находится около 40 заводов по производству жгутов электропроводов для автомобилей, но после войны часть из них приостановила производство, писала Financial Times. В результате автомобильные гиганты BMW и Volkswagen, в состав которого входит Skoda, были вынуждены временно остановить свои заводы по всей Европе из-за логистических проблем со снабжением комплектующих в Украине.

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