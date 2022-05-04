Сколько и каких авто завезено в Украину без налогов

Сколько и каких авто завезено в Украину без налогов

Многих украинцев интересует вопрос – сколько элитных иномарок завезено в Украину под нулевое растаможивание.

По состоянию на 2 мая в Украину ввезли 29 195 машин, из них 40 элитных машин Mercedes-Benz, Cadillac, AUDI, LEXUS, BMW за 2 млн грн, сообщила в своем Facebook народная депутат Украины Елена Шкрум.

Распределение ввезенных авто на «еврономерах» без пошлин по данным депутата:

16 793 автомобиля — машины стоимостью до 100 тыс. грн ($1,5-3 тыс.). Это недорогие, подержанные автомобили, идущие в большом количестве на нужды армии, терробороны или вместо потерянной машины для личного пользования;

11 406 авто стоимостью от 100 до 500 тыс. грн, более дорогие и новые авто, часто пикапы. Часть также пошла на нужды защитников Украины;

760 автомобилей — от 500 тыс. до 1 млн грн;

196 машин стоимостью от 1 до 2 млн. грн;

40 очень дорогих, элитных машин стоимостью более 2 млн. грн.

То есть, как отметила Елена Шкрум, 65-70% завезенных машин являются скромными, недорогими, старенькими. Преимущественно будут использованы на армию или на нужды терробороны и ВСУ, часть на нужды семьям, чтобы иметь физическую возможность передвигаться во время войны. Около 1000 авто, всего 1 тысяча за целый месяц на всю Украину – машины стоимостью свыше 500 тыс. грн, машины для себя, а не для армии.

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