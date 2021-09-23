Сколько легализовано "евроблях" и в какую сумму это обошлось: итоги 100 дней льготной растаможки

Сколько легализовано "евроблях" и в какую сумму это обошлось: итоги 100 дней льготной растаможки

До конца процедуры осталось чуть меньше двух месяцев.

В Украине продолжается льготное растаможивание автомобилей на европейской регистрации.

Так, по информации Государственной таможенной службы Украины, в течение 100 дней с начала легализации "евроблях", украинскую регистрацию получили почти 40 тысяч машин.

Отмечается, что в период с 15 июня по 22 сентября 2021 года в Госбюджет поступило 1,4 млрд грн.

С 1 июля 2021 года, начала работы Гостаможслужбы в формате единого юридического лица, по состоянию на 22 сентября 2021-го лидерами по количеству авто стали:

Закарпатская таможня — 7 659 авто;

Киевская таможня — 4 163 авто;

Одесская таможня — 4 09 3 авто;

Черновицкая таможня — 3218 авто;

Ивано-Франковская таможня — 2 361 авто.

Добавим, что воспользоваться упрощением можно до 10 ноября 2021 года, а до 8 февраля 2022-го — участникам боевых действий, которые находятся непосредственно на территории Операции Объединенных сил (ООС) более 90 дней со дня вступления в силу законов (с 15 мая 2021 года).

Как известно, с 15 мая в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которых транспортные средства" № 1402-IX. Закон еще 12 мая был подписан президентом Зеленским вместе с другим — "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины" № 1403-IX.

Согласно документам, подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Так, на льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготным растаможкой в течение 270 дней.

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