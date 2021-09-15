Сколько украинские города заработали на паркингах в 2021 году: статистика

Сколько украинские города заработали на паркингах в 2021 году: статистика

Киев получил больше средств — более 34 миллионов гривен.

Украинские крупные города заработали на парковочных площадках в первой половине 2021 года 85 миллионов гривен.

Об этом сообщили в сервисе открытых данных Opendatabot.

По состоянию на 1 августа больше всего на паркингах заработал Киев — 34,6 млн грн или 41% от общей суммы.

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Доход Одессы от стоянок составил 23,3 млн грн, а Харькова — 14,7 млн грн. Львов в первой половине года заработал 12,3 млн грн.

Данные о паркингах Днепра отсутствуют, потому что коммунальное предприятие городского совета "Транспортная инфраструктура города" отказалось предоставить информацию по официальному запросу. Там ответили, что это "выходит за пределы их компетенции".

Хотя в прошлом году Днепр данные предоставил. Тогда в местный бюджет за 9 месяцев поступило 14 400 309 грн.

Напомним, что в Одессе девушка заплатила за парковку почти тысячу долларов.

opendatabot.com

Ранее сообщалось, что Киев не планирует получать средства за стоянку во дворах домов.

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