Скрыто будут контролировать скорость: в МВД рассказали о появлении автомобилей-фантомов на дорогах Украины

Сейчас идут процессы испытания и сертификации.

Несколько дней назад появилась информация о появлении на киевских улицах "фантомных" патрулей полиции (авто без характерных опознавательных знаков): Skoda Kodiaq серого цвета с гражданскими номерами, но внутри "набитыми" датчиками и радарами.

Ожидается, что такое нововведение будет больше дисциплинировать водителей соблюдать правила дорожного движения. Впрочем, через некоторое время в патрульной полиции опровергли выезд автомобилей-фантомов.

Так, по словам нового главы МВД Дениса Монастырского, пока эти автомобили проходят процессы испытания и сертификации. После завершения испытаний и сертификации автомобили "Фантом" заступят на дежурство, но точную дату запуска проекта министр не назвал.

Впрочем, он озвучил планы по дальнейшему расширению парка таких машин. Так, в следующем году МВД планирует увеличить количество "фантомов" до 23 единиц, а в 2023-м — до 110 единиц.

Как отметил Монастырский, патрульные машины "Фантом" не будут останавливать автомобили-нарушители. По его словам, это будут передвижные комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД.

Добавим, что патрульной полиции передали четыре автомобиля-фантома, которые стоили 6,6 миллиона гривен. Они могут контролировать скорость попутных и встречных авто.

Скрытые мигалки и сирены: патрульным выдали четыре автомобиля-фантомы

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