Составлен список автомобилей, которые можно приобрести в Украине до 2 тысяч долларов

Но для этого нужно серьезно постараться.

Специалисты составили список автомобилей, которые можно купить в Украине стоимостью до 2 тысяч долларов.

Об этом говорится в AvtoSota.

Отмечается, если поставить целью найти машину за эти деньги, то придется серьезно постараться, чтобы найти что-то адекватное. Несколько достойных вариантов все же есть. Покупая автомобиль за эти деньги, вы должны понимать, что это небольшая сумма и рассчитывать на что-то мощное не стоит.

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Открывает список (5 место) Daewoo Lanos.

Эта машина будет стоить 2 тысячи долларов при условии, что это будут первые годы производства, начиная где-то с 1998 года.

Ранее Lanos был мегапопулярной рабочей лошадкой в такси, многие до сих пор на них беспроблемно ездят, тратя минимум денег на их содержание — в обслуживании это копеечная машина. Они активно продаются на рынке подержанных автомобилей. "Ланос" комфортно себя чувствует в условиях наших дорог и низкого качества топлива.

Далее идет Volkswagen Golf II поколения.

Один из самых живучих автомобилей в истории автомобилестроения. Второе поколения модели Golf до сих пор хорошо себя чувствует на дорогах. Большинство машин восстановлены, в которых заменили уже все что только можно, но самое главное это чтобы целым оставался сам кузов, если вы найдете не прогнивший экземпляр этой модели за 2 тысячи долларов — берите не думая.

Свежий вариант, который вы можете найти, имея эту сумму в кармане, — это модель конца производства 1992 года.

Третья ступень в активе Ford Escort.

Вариант для тех, кто ищет надежный автомобиль в солидном возрасте. Многие вообще не знают, какую машину можно купить за 2 тысячи долларов, чтобы получить не хлам или автомобиль, который полностью покрыт ржавчиной.

Если вы покупаете Escort в достойном состоянии, то получаете реально классный автомобиль. Самое интересное, что выглядит он и находится в лучшем состоянии, чем большинство российских автомобилей, выпущенных на 10 лет позже. Все это объясняется качественным кузовом, хорошей оцинковкой и надежными двигателями — это один из немногих вариантов, который можно взять за такую скромную сумму в живом состоянии. Возможно придется сделать ремонт двигателя, а может и заменить его. Но в любом случае ключевым фактором остается кузов.

Вторая позиция принадлежит Nissan Almera.

Само название для многих уже звучит многообещающе. Современные Almera относят к хорошим и не дорогим автомобилям. Но поскольку сейчас речь о ценовой категории за две тысячи долларов — вернемся в прошлое к первому поколению модели.

Мы можем рассчитывать на машину с 1995 по 1999 года выпуска. Скорее всего придется выбрать автомобиль первых лет производства. За счет прочного и долговечного кузова и надежных двигателей Almera можно покупать, как первую машину.

Возглавляет список Audi 80.

Эта модель до сих пор уверенно катается по нашим дорогам, но всему есть свой срок службы.

В основном Audi 80 берут под какой-нибудь проект или тюнинг. У нее крепкий кузов, по которому даже два десятилетия в случае достойного обслуживания коррозия практически не появляется. Если с головой подойти к выбору, ориентируясь на реально важные параметры, то есть все шансы стать владельцем автомобиля в достойном состоянии. Немецкое качество того времени значительно отличается от нынешнего — тогда был расчет на долговечность.

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