Составлен список кроссоверов, которые не стоит покупать на вторичном рынке в Украине

Составлен список кроссоверов, которые не стоит покупать на вторичном рынке в Украине

Здесь нашлось место для пяти моделей.

Даже у самых лучших и популярных автомобильных брендов есть модели, которые зарекомендовали себя, как не надежные и не крепкие.

Так, AvtoSota, проанализировав частоту поломок транспортных средств и ресурс агрегатов, составила антирейтинг кроссоверов, которые не стоит покупать на рынке подержанных машин.

Открывают список паркетники корейских производителей — KIA Sportage и Hyundai ix35.

kia.ua

Они были выпущены в период с 2010 по 2015 годы. Модели является соплатформенными, то есть в их основе лежит одна и тот же архитектура. В качестве силовых установок для этих корейцев выбирались двигатели G4KD и G4NA, которые достаточно проблематичны в эксплуатации. По наблюдениям, эти двигатели могут выйти из строя уже к тому моменту, как на одометре появится цифра в 100 тысяч километров.

На ступеньку выше расположен автомобиль баварской марки — BMW X5 премиального сегмента.

В учет берется версия, которая была выпущена в период с 2006 по 2013 годы. Почти во всех случаях выполнения немецкий кроссовер не отличается надежностью в плане используемых силовых установок. Выбирая этот автомобиль на "вторичке", рекомендуется остановить свой выбор на варианте, подкапотное пространство которого занимает 3-литровый мотор, работающий на дизельном топливе. Эту модификацию можно назвать относительно надежной.

Топ-3 замыкает японский среднеразмерный кроссовер Mazda CX-7. В качестве силовой установки используется турбированный двигатель на 2,3 литра. Подобные версии в процессе эксплуатации доставляют немало проблем владельцу.

На второй позиции находится немецкий Volkswagen Tiguan, движущей силой которого является турбированный двигатель на 1,4 литра. Двигатель сочетается с роботизированной коробкой передач DSG. Речь идет о версии, которая была выпущена в 2007-2016 годах. Как правило, в этом автомобиле ресурс коробки передач и двигателя не превышает отметку в 100 тысяч километров пробега.

Лидером рейтинга является чешская Skoda Yeti, которая укомплектована 1,4-литровым двигателем, сочетающаяся с роботизированной DSG. У этого авто также используются слабые силовые агрегаты. Ресурс, как правило, не достигает и 100 тысяч км.

Ранее немцы составили рейтинг самых проблемных автомобилей с пробегом в 2021 году.

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