Составлен список самых популярных цветов новых и подержанных авто в Украине: что это за модели

Составлен список самых популярных цветов новых и подержанных авто в Украине: что это за модели

В обоих сегментах первое место занимают машины одной марки.

Названы самые популярные цвета новых и подержанных автомобилей, которым отдавали предпочтение украинцы за первые шесть месяцев 2021 года.

Так, по информации "Укравтопром", с января по июнь свои первые номера в Украине получили почти 244 тысячи легковых автомобилей.

Среди новых легковых автомобилей, которые были зарегистрированы 48,4 тысячи единиц, самым ходовым цветом был белый. Почти треть новых автомобилей, прошедших регистрацию с начала года — это авто белого цвета. Лидером в команде белых стал автомобиль Renault Duster.

Серый стал вторым по популярности цветом — 28% из поставленных на учет новых легковых автомобилей были в этом цвете, а самым многочисленным из них стал автомобиль Toyota RAV-4. Строгий черный цвет выбрали 15% покупателей новых машин. В этом окраске чаще других регистрировались также автомобили модели Toyota RAV-4.

На автомобилях синего цвета свой выбор остановили 10% покупателей и это четвертый результат. Здесь самым популярным автомобилем является KIA Sportage. Замыкает пятерку самых популярных цветов на украинском рынке новых легковых автомобилей — коричневый (6% авто). Лидер в этой масти — KIA Sportage.

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В палитре цветов подержанных автомобилей, которые в первом полугодии перешли на украинские номера, доминировал серый. В такой цвет были окрашены 38% подержанных легковых авто, завезенных из-за рубежа. Лидер в этом цвете — Renault Megane.

Около четверти автомобилей были черными и это второй результат в сегменте импортного секонд-хенда. Здесь наибольшее количество регистраций у Volkswagen Passat. На третьем месте белый цвет, в него окрашены 14% ввозимых и зарегистрированных машин с пробегом. И в этом цвете Renault Megane завоевала наибольшее количество симпатий украинцев, которые выбрали эту иномарку.

На четвертом месте, как и на рынке новых автомобилей — синий окрас, но в случае с рынком подержанных авто его выбрали 12% автомобилистов, а лидерская позиция здесь принадлежит Volkswagen Golf. На пятом месте красный цвет, в который окрашены 5% легковушек, перешедших на украинском номера. Лидер в этой категории — Ford Focus.

Ранее рассказывалось об анализе ключевых тенденций на рынке новых и подержанных легковых автомобилей в первом полугодии 2021-го.

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