Составлен список самых популярных электромобилей, которые покупали украинцы в июне

По сравнению с майским результатом, спрос в этом сегменте остался неизменным.

Составлен список самых популярных моделей электромобилей, которым отдавали предпочтение украинцы в июне.

Так, в прошлом месяце украинский автопарк пополнился 623 полностью электрическими автомобилями (BEV).

Отмечается, что такой результат оказался почти на четверть меньше, чем год назад. Из этого количества легковых автомобилей — 582 и 41 коммерческое авто, передает "Укравтопром". В регистрациях легковых электромобилей доля импортного секонд-хенда составила 90%, против 94% годом ранее.

Так, лидером рынка полностью электрических авто снова стал Nissan Leaf — 180 регистраций.

Associated Press

Второй по популярности стала Tesla Model 3 с результатом — 69 авто. На третьем месте Chevrolet Bolt — 40 автомобилистов в июне выбрали этот автомобиль.

Associated Press

media.chevrolet.com

Tesla Model S приобрели 30 украинцев, и это четвертый результат. Замыкает пятерку самых популярных электромобилей на украинском рынке Renault Kangoo ZE. В зачете этого автомобиля 28 июньских регистраций.

carmagazine

Всего, по итогам первого полугодия 2021 года свою первую регистрацию в Украине прошли более 3,6 тысячи автомобилей на электротяге, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее рассказывалось о том, что в Украине стартовали продажи нового Mercedes-Benz C-Class.

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